Mulher morre de gripe suína na Espanha após dar à luz

A jovem estava na 28ª semana de gestação. Os médicos realizaram uma cesariana para retirar o bebê quando a saúde dela piorou. A criança, um menino, nasceu com 1,4 quilograma e está numa unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica, informou Trinidad Jimenez, disse hoje em Madri a ministra espanhola da Saúde. Um comunicado do ministério diz que a criança passa bem, mas Trinidad esclareceu que os médicos só saberão dentro de um ou dois dias se a criança contraiu o vírus. A primeira morte por gripe suína no país ocorre em um momento no qual o governo espanhol confirma 717 casos da doença no país.

O Havaí também confirmou hoje a primeira morte por gripe suína no Estado insular norte-americano. A vítima era um homem de 60 anos de idade, que apresentava outros problemas de saúde. Os Estados Unidos possuem mais de 27.000 casos da doença, dos quais 127 terminaram em morte, segundo dados compilados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país até quinta-feira.