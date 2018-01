Mulher morre em explosão na Indonésia Uma bomba explodiu em Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, matando uma mulher, informou hoje a polícia. A explosão aconteceu às 6h30 da manhã, horário local (20h30, horário de Brasília). De acordo com a polícia, ninguém assumiu a autoria do atentado de hoje. Várias bombas foram detonadas na Indonésia no ano passado, sem nenhuma explicação. Igrejas, shopping center, ônibus e a bolsa de valores do país estavam entre os alvos das explosões.