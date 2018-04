Mulher oferece nota de US$ 100 mil em banco dos EUA Os funcionários de uma agência do Enterprise Bank da pequena localidade de Lowell, em Massachusetts, ficaram surpresos na terça-feira, 19, quando uma mulher apresentou uma cédula de US$ 100 mil e, rapidamente, concluíram que a nota era falsa. O gerente de riscos do banco, Michael Gallagher, disse ao jornal local The Sun que devem existir apenas 300 cédulas com essa denominação e que a maioria está em mãos de colecionadores.