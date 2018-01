Mulher pede a juíza autorização para morrer Deitada em uma cama de hospital, uma mulher paralisada contou a uma juíza sobre seu desejo de morrer. A paciente, cujo nome foi impedido pelas autoridades britânicas de ser divulgado, só é capaz de respirar com a ajuda de um aparelho, devido ao rompimento de uma artéria em seu pescoço no ano passado, que a deixou totalmente imóvel. Os médicos disseram que não querem remover o respirador. Durante a audiência, transmitida através de um circuito fechado de televisão de um quarto de um hospital não-identificado de Londres à Alta Corte, a mulher, por volta dos 40 anos, aparentou estar consciente e coerente e falou com detalhes sobre sua doença. Quando o advogado da paciente, Philip Havers, perguntou se ela gostaria de deixar o hospital para ir a algum outro lugar onde o respirador pudesse ser removido, ela respondeu. "Sim. Quero estar apta a morrer". A juíza, Elizabeth Butler-Sloss, presidente da Vara de Família da Alta Corte, afirmou que a única decisão que ela deverá tomar é se a paciente tem capacidade mental para decidir se deseja morrer. O caso difere daqueles de pessoas doentes que pedem por ajuda para cometer suicídio - esta paciente quer apenas cessar o tratamento médico que a mantém viva, e não pediu a ninguém para que fizesse algo além disso para ajudá-la a morrer. A audiência deverá durar dois ou três dias.