Mulher que atacou François Hollande com farinha é internada

PARIS - A mulher que atacou o candidato socialista à presidência francesa, François Hollande, com farinha diante das câmeras de televisão foi internada na unidade psiquiátrica de uma delegacia de Paris, informaram nesta quinta-feira, 2, à Agência Efe fontes policiais.

A agressora, que disse sentir-se cansada da "desesperança" causada pelos socialistas que governam Lille, onde ela vive, foi rendida ontem pelos serviços de segurança e, após ser detida, foi encaminhada para essa unidade especial.

As fontes não quiseram revelar sua identidade nem se as razões da transferência se devem ao estado no qual se encontrava no momento do ataque ou a aparentes problemas psicológicos.

Hollande, favorito nas pesquisas, estava apresentando em Paris um "contrato social" para oferecer moradias para todos, quando essa mulher subiu ao palanque e lhe atirou a farinha.

Minutos depois do incidente, o socialista compareceu perante a imprensa para explicar que "uma pessoa visivelmente irresponsável" tinha tentado utilizar esse ato para chamar a atenção.