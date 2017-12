Mulher que deu à luz em coma acorda em hospital na Itália A italiana que em 7 de agosto deu à luz uma menina enquanto estava em coma acordou nesta segunda-feira e, segundo os médicos, seu estado de saúde é satisfatório. Mariangela Basile, de 21 anos, entrou em coma depois de sofrer uma hemorragia cerebral em 4 de julho, quando estava no sétimo mês de gravidez. Em 7 de agosto, quando completou a 34ª semana de gravidez, os médicos fizeram uma cesariana para o nascimento de Sofia, que está em uma incubadora e receberá alta na próxima quarta-feira. O diretor-geral do hospital Garibaldi di Catania (Sicília), Giuseppe Navarria, disse que o fato de Mariangela ter acordado é "uma espécie de milagre" absolutamente "inesperado". O responsável pelo departamento de reanimação do hospital, Sergio Pintaudi, disse que as condições da paciente são "bastante satisfatórias", mas apresenta um "pequeno problema" no sistema motor, por isso será necessário um tratamento de reabilitação.