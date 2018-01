Mulher que exigia o direito de morrer comete suicídio Nancy Crick, uma australiana de 70 anos que sofria de um sério câncer e cujo apelo para morrer de forma assistida reacendeu o debate sobre eutanásia na Austrália, cometeu suicídio. Segundo amigos de Crick, ela morreu em paz ontem em sua casa no Estado de Queensland. De acordo com o líder ativista pró-eutanásia australiano, doutor Philip Nitschke - que não estava presente quando Crik morreu, mas que a visitou no mesmo dia -, ela tomou uma dose fatal de drogas (não reveladas) acompanhada por uma taça de licor e um cigarro. Ela sofria de câncer de intestino. Nitschke declarou Crick uma mártir da causa pela eutanásia. "O único desejo dela era o de cometer (suicídio) por uma causa", disse ele. "Ela desceu ao inferno nos últimos meses". Prisão perpétua Cerca de 20 amigos e familiares estavam presentes quando Crick morreu e todos poderão ser acusados legalmente por assistir o suicídio dela - uma delito que pode resultar em pena de prisão perpétua. Crick se transformou em uma conhecida ativista do direito da morte por compaixão no início deste ano quando começou a escrever pela Internet um diário sobre sua dor e seu desejo de morrer. Em sua última entrada na rede, ela reiterou seu desejo através de uma carta aberta ao governo. "Quero ter o direito de morrer no momento de minha escolha sem que meus amigos e parentes sofram qualquer problema com a lei", escreveu Crick. A polícia iniciou hoje uma investigação sobre a morte de Crick enviando especialistas forenses à casa dela na Costa Dourada australiana. O detetive encarregado do caso, John Wacker, não soube dizer se alguém será acusado legalmente, afirmando apenas que será uma "investigação longa e demorada".