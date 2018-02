Mulher que sobreviveu a outro tiroteio morreu em cinema

Jessica Ghawi, também conhecida como Jessica Redfield, foi alvejada quando um homem invadiu uma lotada sala de cinema e começou a disparar contra os expectadores durante uma sessão do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge.

Jordan Ghawi disse à Associated Press que a morte de sua irmã foi um "choque total e absoluto".

Ele está usando seu blog e sua conta no Twitter para contar o que sabe sobre o que aconteceu com sua irmã.

Jordan Ghawi disse em seu site que o homem que estava com sua irmã no cinema descreveu o caos que tomou conta do local e disse que ele e Jessica Ghawi se jogaram no chão para se protegerem quando os disparos começaram. Jessica Ghawi foi atingida na perna, escreveu seu irmão, descrevendo detalhes relatados a ele pelo homem identificado no blog como um amigo comum chamado Brent.

Jessica, de 24 anos, mudou-se do Texas para Denver cerca de um ano atrás. Amigos e colegas a descrevem como extrovertida, inteligente e espirituosa. "Ela era uma ótima jornalista e comentarista esportiva", disse Peter Burns, que tem um programa de rádio.

Jessica escreveu muito em seu blog sobre ter sobrevivido ao tiroteio, em 2 de junho, ocorrido no shopping center Eaton, em Toronto, quando duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. As informações são da Associated Press.