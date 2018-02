Mulher reabre processo de paternidade contra Lugo Uma terceira mulher que afirmou ter tido um filho do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, reabriu hoje um processo judicial de paternidade. O advogado Rodrigo Aguilar disse aos jornalistas que sua cliente, Hortensia Damiana Morán, de 40 anos, "reabriu a denúncia, que havia sido retirada no dia 2 de fevereiro, porque o presidente não cumpriu sua promessa de reconhecer o filho, expressada verbalmente durante um encontro de ambos". Juan Pablo, de 2 anos, é, supostamente, filho do ex-bispo católico.