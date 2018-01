Mulher tentará conviver com 6.000 escorpiões por 36 dias Uma mulher malaia tenta bater o recorde mundial de convivência com escorpiões, informa a mídia local. Nur Malena Hassan, de 27anos, mudou-se para uma caixa de vidro trancada, na qual pretende passar os próximos 36 dias, ao lado de mais de 6.000 escorpiões. A caixa fica num shopping center, segundo o jornal Mingguan Malaysia. Dezenas de pessoas observavam enquanto Nur, de suéter vermelho e jeans, tolerava bravamente os escorpiões que passeavam por suas pernas, cabelos e tronco, mostra uma fotografia publicada no periódico. Nur Malena havia batido o recorde - 30 dias, com 2.700 escorpiões - em 2001, quando foi picada sete vezes, desmaiou e quase desistiu da empreitada. Sua marca foi quebrada um ano mais tarde por Kanchana Ketkeaw, uma tailandesa que ficou 32 dias em companhia de 3.400 aracnídeos. Espera-se que Nur Malena deixe a caixa durante um máximo de 15 minutos a cada dia. Ela dormirá, comerá e fará suas orações na companhia dos escorpiões. Em anos recentes, o povo da Malásia passou a demonstrar uma atração por recordes exóticos - como a maior escada subida de costas ou o maior número de cabeças lavadas em um mesmo dia num mesmo local.