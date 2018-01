Mulher viaja em engradado para Miami para fugir de Cuba Uma mulher fechou-se em um engradado de madeira do tamanho de um armário pequeno a foi despachada a bordo de um avião de carga que seguiu das Bahamas para a cidade americana de Miami. A mulher, cuja identidade não foi revelada, terá permissão para ficar nos Estados Unidos. Funcionários que retiravam a carga da aeronave a encontraram dentro da caixa no fim da noite de ontem, quando o avião pousou em Miami. "Com certeza ela tem sorte por estar viva", disse Zach Mann, porta-voz da alfândega em Miami. Com base na chamada lei dos pés secos, os cubanos que pisam em solo americano normalmente recebem autorização para permanecer nos EUA. Aqueles que são pegos no mar costumam ser deportados. Autoridades americanas não revelaram como a mulher viajou de Cuba para as Bahamas.