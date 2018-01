Mulheres acusadas de cumplicidade em ataques suicidas Quatro mulheres árabes israelenses foram acusadas hoje de cumplicidade em atentados suicidas contra alvos do Estado judeu. Os casos são uma evidência do crescente envolvimento da minoria árabe de Israel na intifada (levante palestino), que teve início em setembro de 2000. Segundo o tribunal distrital de Haifa, ao norte de Tel Aviv, duas irmãs da vila de Sakhnin foram detidas em 17 de abril, o dia da independência de Israel, horas antes de conduzirem uma mulher palestina suicida a seu alvo, um mercado na cidade portuária de Haifa. Latifa Saadi, de 20 anos, é a principal suspeita, enquanto a irmã dela, Buessa, de 26 anos, foi acusada de cumplicidade. Ambas foram acusadas também de ter conhecimento prévio sobre um ataque suicida em Jerusalém no mês passado, no qual quatro israelenses e dois chineses morreram. Outras duas irmãs, estas de uma vila ao norte de Israel, foram acusadas de providenciar ajuda ao grupo militante islâmico Jihad, na cidade de Jenin, na Cisjordânia, para que este perpetrasse ataques a bomba em Israel. Uma delas, Lamis Jarbune, de 29 anos, compareceu hoje à corte de Acre e ficará sob custódia por sete dias. A irmã dela, Lina Jarbune, de 28 anos, foi indiciada na corte de Haifa.