Mulheres-bomba provocam 16 mortes em show de rock em Moscou Pelo menos 15 pessoas morreram vítimas de em ataque suicida de duas mulheres-bomba neste sábado em Moscou. Informações ainda não confirmadas apontam que este total poderia chegar a 20 mortes. Os ataques ocorreram em um festival de rock realizado no aeroporto de Tushino, na região noroeste da cidade. O festival de rock, denominado ?Krylya?(Asas), é um dos mais populares entre os jovens de lá. De acordo com informaram agências de notícias russas, cerca de 40 mil pessoas estavam no local. Segundo fontes da polícia do país, a primeira explosão ocorreu logo que os guardas barram a entrada de uma mulher com aparência suspeita no local onde era realizado o show. A mulher teria detonado os explosivos que estavam presos ao corpo, logo ao ser abordada. A polícia de Moscou e autoridades da área de emergência ainda não se pronunciaram oficialmente.