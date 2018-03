Mulheres de 70 países se reúnem pela paz Mais de 500 mulheres procedentes de 70 países se reuniram nesta segunda-feira na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, para lançar uma "iniciativa pela paz mundial", com ênfase às questões do Iraque e do conflito entre Israel e palestinos. Ao término dos trabalhos de hoje, as participantes assinaram uma declaração contra uma guerra no Iraque e um apelo ao presidente dos EUA, George W. Bush, para evitar uma ofensiva contra Bagdá. Brigitte Mantilleri, porta-voz da conferência, chamada "Iniciativa das mulheres pela paz mundial", afirmou que está prevista a assinatura de uma outra resolução, esta pedindo o fim do conflito entre israelenses e palestinos. Entre as participantes da conferência encontram-se representantes de todas as religiões, mulheres de negócio e outras personalidades, entre elas a princesa Rattana Devi do Camboja e a ministra afegã de Assuntos Femininos, Habiba Sarabi.