Mulheres de opositores venezuelanos pedem apoio a líderes do Brasil

As mulheres dos opositores venezuelanos Antonio Ledezma, prefeito de Caracas, e Leopoldo López, líder do partido Vontade Popular, se encontraram nesta terça-feira, 5, com o ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Mitzy Capriles e Lilian Tintori estão no Brasil como parte de uma viagem pela América Latina para buscar apoio internacional para a campanha pela liberdade de seus maridos.

Ledezma está preso desde fevereiro e López, há mais de um ano. A campanha realizada pelas duas opositoras, segundo um comunicado divulgado em São Paulo, pretende "divulgar mundialmente a injustiça nestes casos (prisões dos líderes) e no de todos os outros 98 presos políticos na Venezuela".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o encontro na capital paulista, Lilian postou uma foto em seu Twitter junto com o ex-presidente brasileiro e Mitzy com a legenda: honradas que estar com Fernando Henrique Cardoso, promotor de reformas democráticas que criaram um Brasil de progresso.

Na "Declaração do Panamá", realizada mês passado, 27 ex-presidentes, entre eles Andrés Pastrana (Colômbia), José María Aznar (Espanha), Felipe Calderón (México) e o próprio FHC expressaram sua solidariedade à campanha pela liberdade de Ledezma, López e demais presos políticos.

Na quarta-feira, Lilian e Mitzy viajarão para Brasília. Antes do Brasil, elas visitaram o Panamá, durante a Cúpula das Américas; Peru e Chile, países onde foram recebidas por autoridades, políticos, acadêmicos e intelectuais locais, como o Nobel peruano de Literatura Mario Vargas Llosa. /EFE