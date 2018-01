Mulheres do Hamas votam pela primeira vez As mulheres do Hamas, todas com túnicas verdes, a cor do Islã, vão nesta quarta-feira votar pela primeira vez nas eleições parlamentares em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. As ruas de Gaza estavam desertas, mas longas filas de eleitores se formaram desde o começo da manhã em dezenas de escolas. Como nos 11 distritos eleitorais da Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, também nos cinco da Faixa de Gaza, a jornada eleitoral começou nesta manhã sem incidentes. Serão escolhidos 132 ocupantes do Parlamento. "Nós queremos demonstrar que o Hamas não é um movimento radical como o Taleban no Afeganistão, que nega às mulheres o direito de votar", disse Ibrahim Shata, um ativista do movimento que participa pela primeira vez de eleições nacionais. Na Cidade de Gaza praticamente não havia carros nas ruas sempre barulhentas. Até o começo da manhã as lojas permaneciam fechadas. Também na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental é grande a afluência de eleitores. Agentes da polícia palestina, uniformizados mas desarmados, estão nas escolas onde há urnas para manter a ordem. As diferentes facções da resistência palestina garantiram que vão exercer seu direito ao voto.