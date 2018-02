Mulheres não são iguais aos homens, diz Erdogan

Durante um encontro em Istambul sobre mulheres e justiça, Erdogan disse que homens e mulheres são criados diferentes, por isso elas não podem realizar o mesmo trabalho que os homens. Além disso, afirmou que as mães têm uma posição única na sociedade.

"Você não pode colocar homens e mulheres em pé de igualdade. É contra a natureza. São constituídos de forma diferente", disse Erdogan. "A maternidade é o ponto mais alto. Você não pode explicar isso para uma feminista. Elas não aceitam a maternidade. Elas não aceitam a maternidade, não têm essa preocupação", acrescentou.

A advogada e ativista dos direitos das mulheres, Hulya Gulbahar, disse que os comentários de Erdogan violam a Constituição e as leis turcas, e as convenções internacionais de igualdade de gênero. Segundo ela, também não contribuem com os esforços feitos para diminuir as incidências de violência contra as mulheres na Turquia.

"Comentários como esse têm um papel importante no aumento da violência contra a mulher. Eles pretendem tornar discutível a presença da mulher na vida pública, na política, nas artes, na ciência, nos esportes", afirmou Gulbahar.

Muçulmano, Erdogan tem causado polêmicas com alguns comentários. Recentemente, sugeriu que as mulheres deveriam ter ao menos três filhos, e tentou limitar o direito ao aborto. Ainda em novembro, declarou que os muçulmanos descobriam a América antes de Cristóvão Colombo. Fonte: Associated Press.