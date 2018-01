Mulheres obesas de nível superior têm salários menores Ser gorda machuca o bolso, se a mulher tem uma educação superior e recebe salários. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa filandesa, publicada hoje na revista American Journal of Public Health, ao mostrar que o peso pode ser uma barreira salarial para certas mulheres, embora não para os homens. Mulheres obesas que tiveram uma educação superior recebem cerca de 30% menos ? uma diferença de pelo menos US$ 5.000 (R$ 14.400) por ano ? que as de peso normal, principalmente em cargos executivos, revelou a pesquisa. A obesidade, no entanto, tem pouco ou nenhum efeito sobre o salário de mulheres de menor nível de educação, trabalhadoras manuais ou sem vínculos empregatícios ? e nenhum efeito estatisticamente significativo sobre o salário masculino, ainda segundo a pesquisa. ?Isto sugere que, socio-economicamente, a obesidade não é um estigma para os homens como é para as mulheres?, concluem os pesquisadores da Universidade de Helsinque. Eles dizem não poder explicar o motivo ou por que o efeito é tão grande sobre essas mulheres, exceto dizer que a pressão sobre elas para emagrecer pode ser mais forte entre as classes de maior poder aquisitivo. Os pesquisadores esquadrinharam registros nacionais, que rastreiam educação, ocupação e renda dos filandeses, para escolher 2.314 homens e 2.068 mulheres para o estudo. Os participantes tinham de estar empregados em 1993, sem licenças por motivo de saúde, para que se excluir doenças causadas pela obesidade como razão para uma renda menor. Uma limitação: os participantes registraram seu próprio peso.