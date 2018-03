Mulheres preferem homens prendados, diz pesquisa Pesquisadores americanos dizem que as mulheres são atraídas por homens que realizam trabalhos domésticos como limpar a casa e cozinhar. Segundo cientistas da Universidade de Washington, as mulheres vêem na divisão de tarefas uma prova de amor, e se sentem mais atraídas sexualmente por parceiros que sabem como ajudar em casa. Os homens que ajudam na casa também são exemplos positivos para seus filhos, que tendem a se integrar melhor à sociedade e a ter mais amigos. Esta última conclusão é resultado de uma outra pesquisa, desta vez feita com 3.563 crianças e seus pais na Califórnia. De acordo com a pesquisa, as crianças que vivem em lares onde os pais ajudam as mães nos serviços domésticos arranjam menos confusão na escola e não se sentem deprimidas com tanta freqüência quanto as outras. ?Como os pais fazem menos serviços domésticos que as mães, quando eles participam, exercem um impacto maior sobre as crianças?, disse o sociólogo Scott Coltrane, da Universidade da Califórnia, um dos responsáveis pelo estudo. Os pais que limpam ou cozinham também têm uma tendência maior a dizer a seus filhos que lhes amam e tratá-los com carinho, segundo o estudo. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.