Mulheres protestam contra constituição provisória do Iraque Centenas de mulheres protestaram nesta segunda-feira contra a recém-assinada constituição interina do Iraque e queixaram-se que o documento não garante o secularismo no país e não preserva os direitos das mulheres. As cerca de 300 mulheres levaram cartazes e faixas até a Praça Firdos, no centro de Bagdá, onde uma estátua de Saddam Hussein foi derrubada em 9 de abril, quando forças americanas ocuparam a capital iraquiana. A manifestação, realizada poucas horas depois da assinatura da constituição interina, marcou o Dia Internacional da Mulher. "Sentimos que precisamos de igualdade no Iraque. Precisamos de situações políticas capazes de apoiar as mulheres do Iraque", declarou Yanar Mohammed, uma líder do protesto. "Queremos uma constituição secular. Queremos a separação da religião, do Estado e da educação." A nova constituição deverá entrar em vigor em 30 de junho e permanecer vigente até a aprovação de uma carta magna permanente - evento previsto para o fim de 2005. O texto declara todos os iraquianos iguais perante a lei, sem distinção de gênero, e tem como objetivo fazer com que as mulheres constituam pelo menos de 25% da Assembléia Nacional. Mas as mulheres manifestaram preocupação de que a participação do Islã prevista pelo documento poderia levar à imposição de um código civil islâmico, o que provavelmente resultaria em restrições aos direitos das mulheres. Ainda nesta segunda-feira, L. Paul Bremer, administrador da ocupação liderada pelos Estados Unidos, compareceu à inauguração do primeiro de nove centros de apoio à mulher previstos para Bagdá. Os centros deverão oferecer cursos profissionalizantes para as mulheres e ajudá-las a obter acesso a assistência jurídica, médica e financeira.