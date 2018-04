Mulheres querem disputar eleições na Arábia Saudita

As mulheres foram proibidas de votar nas primeiras eleições municipais da história da Arábia Saudita, em 2005. Jornais do país informaram que o governo planeja permitir o voto feminino, mas não o direito de concorrer na votação de abril. O governo saudita adiou as eleições por dois anos, na tentativa de se esquivar de possíveis vitórias islâmicas e da delicada questão sobre a participação das mulheres na política. As informações são da Associated Press.