Mulheres se despem contra a guerra em NY Desafiando a polícia e uma forte nevasca, um grupo de mulheres americanas se desnudou hoje no Central Park, em Nova York, para protestar contra uma possível guerra no Iraque. Cerca de 30 militantes se reuniram no coração do parque, onde tiraram as roupas e se jogaram ao chão, formando com seus corpos a frase "Não Bush". "Nunca havíamos feito algo parecido com isso e foi (uma idéia) incrivelmente inteligente", comentou Elizabeth Lorris Ritter, uma dona de casa de 40 anos. O inusitado protesto chamou a atenção de quem circulava pelo parque. Os guardas do Central Park tentaram impedir a manifestação, mas quando chegaram ao local as mulheres já estavam vestidas.