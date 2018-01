Mulheres turcas fazem greve de sexo As mulheres de uma aldeia do sul da Turquia impuseram boicote às relações sexuais com seus maridos até que os homens providenciem água corrente para o povoado. Há cerca de um mês, as mulheres da aldeia de Sirt, perto do resort de Antalya, no Mediterrâneo, expulsaram seus maridos do quarto de dormir. O boicote foi imposto pelas mulheres já à beira da exaustão por terem de percorrer diariamente vários quilômetros para abastecer suas famílias de água, disse, entre outros, o jornal Millilyet. O diário Hurriyet garante que a maioria das mulheres do lugar aderiu ao protesto. "Nossas mulheres têm o direito de protestar, mas somos nós que sofremos com isso", disse o líder da comunidade, Ibrahim Sari. Os homens da comunidade solicitaram uma entrevista com o governador Mehmet Capmaz para pedir o reparo do sistema de distribuição de águas e até sugeriram que ele ceda o material para que possam consertar o encanamento. Capmaz não foi encontrado para comentar o caso, mas um de seus assessores confirmou o pedido de ajuda.