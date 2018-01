Multa para mulheres no reino de Bingo Bingo: uma vaca O rei Bingo Bingo, é uma autoridade muito conservadora da região do Cuito Cuanavale, na província angolana do Cuando Cubango. Agora, ele proibiu as mulheres de usarem calças, considerando que estavam desvirtuando a tradição cultural do seu povo. Quem desafiar a autoridade real e desobedecer à decisão do rei terá que pagar uma multa que pode variar entre quatro cabras e uma vaca. A decisão do monarca, noticiada este fim-de-semana por um semanário angolano, visa preservar os costumes e a tradição nganguela, uma cultura que abrange a província do Cuando Cubango e uma parte da vizinha província da Huíla, no sul de Angola . Por essa razão, o rei Bingo Bingo responde a quem o tenta convencer da mudança dos tempos que ele é apenas o sucessor do seu pai e que já no tempo dele as coisas eram assim. Não lhe compete mudar nada. Quem não ficou nada contente com a decisão foram as mulheres da região, especialmente as mais jovens, que não parecem ter intenção de acatar as ordens reais. Este choque cultural é um dos problemas que atualmente se colocam às autoridades tradicionais angolanas (reis, sobas e regedores), que desempenharam um papel fundamental na coesão dos seus povos durante o conflito militar, mas procuram agora um maior reconhecimento das suas funções. "As autoridades tradicionais assumem um papel importante na resolução dos conflitos inter-comunitários, na organização e na gestão das próprias sociedades tradicionais embora, do ponto de vista constitucional, ainda não esteja reconhecida a sua autoridade ", afirmou Vicente Pinto de Andrade, do Fórum das Autoridades Tradicionais (FAAT), em declarações à Agência Lusa. Segundo ele, é aos reis, sobas e regedores que "as populações recorrem quando têm problemas de saúde, de terras ou familiares". Por outro lado, é também a elas que "as autoridades públicas recorrem quando pretendem implantar projetos e discutir problemas locais".