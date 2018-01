Multidão aclama Arafat nas ruas de Ramallah Entusiasmados palestinos saudaram, nesta quinta-feira, Yasser Arafat enquanto ele fazia um triunfal giro por esta cidade destroçada pela guerra, apertando mãos, colocando simbolicamente cimento em buracos de bala numa parede e rezando diante túmulos de palestinos mortos durante a ocupação israelense de 34 dias de Ramallah. Arafat emergiu de seu quartel-general na manhã desta quinta, várias horas depois da retirada israelense, para descobrir que seu status de ícone nacional foi fortalecido, apesar de todos os esforços de Israel para marginalizá-lo. Finalmente livre para se apresentar a seu povo e ao mundo, Arafat foi envolvido por um turbilhão de pessoas querendo ser fotografadas a seu lado, fazendo o "V" da vitória para multidões eufóricas. Do hospital onde permaneceu em silêncio diante de covas provisórias marcadas com flores de palestinos mortos durante a incursão israelense, a escritórios do governo e uma devastada delegacia de polícia, a multidão crescia a cada parada enquanto se espalhava a notícia de que Arafat havia voltado à liberdade. Viajando numa Mercedes preta coberta de poeira e escoltado por seis jipes de guarda-costas e uma ambulância, Arafat e seus acompanhantes passaram pelas ruas de Ramallah em meio a uma cacofonia de buzinas de carro e sirenes. Saudado na escadaria do hospital por médicos, enfermeiras e administradores, Arafat visitou policiais palestinos feridos nos confrontos com tropas israelenses. Ele parecia cansado, e médicos seguraram seus braços enquanto caminhava, com alguma dificuldade, para dentro do prédio. No interior, o morador de Ramallah Mohammed Zayed visitava sua filha adolescente, Amani, que foi ferida por estilhaços. Apesar de a jovem de 16 anos não ter sido pessoalmente visitada por Arafat, Zayed disse que só o fato de o líder palestino estar livre e nos arredores iria elevar o moral da filha. "Talvez isso a faça sentir-se melhor, ver que nosso líder está livre", comentou. Arafat disse que, na verdade, nunca foi privado da liberdade. "Sou sempre livre", disse ele a um grupo de jornalistas. "Sou livre todos os dias, porque lidero este povo heróico." No Ministério da Educação, Arafat foi saudado por estudantes uniformizadas agitando pequenas bandeiras palestinas de plástico e por empregados do ministério segurando fotos e pôsteres dele. Ele sentou-se por um tempo nas escadarias do prédio, e bateu um papo com as meninas. A próxima parada foi numa delegacia de polícia palestina danificada por bombardeios israelenses, onde ele colocou cimento num parede marcada pelas batalhas. Arafat, parecendo amargurado apesar do júbilo da multidão do lado de fora, tinha uma mensagem para o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. "Perguntem a ele, ´esta é a paz dos bravos que nós assinamos?´", disse Arafat às câmeras de tevê, acrescentando uma mensagem ao mundo árabe. "Digo a eles, vamos rezar juntos em Jerusalém." Ele então seguiu até os arredores da cidade para visitar as ruínas de uma das principais instalações de segurança, onde se encontrou com o chefe de segurança da Cisjordânia, Jibril Rajoub. O quartel-general de três andares do Serviço de Segurança Preventiva, de Rajoub, tinha as paredes enegrecidas, com grandes buracos, em consequência de bombardeios de tanques e de mísseis de helicópteros. Durante seu confinamento, Arafat enfrentou humilhação, ameaça de expulsão e disparos israelenses a metros de distância. Seu espaço de movimento foi diminuindo gradativamente, até ficar restrito a poucas salas. Mas, com a suspensão do cerco por um acordo mediado pelos EUA, Arafat, o veterano sobrevivente, emergiu com sua popularidade imensamente aumentada tanto entre seu povo como no mundo árabe -, desafiando o rechaço de Israel há alguns meses, quando este país o considerou uma figura "irrelevante".