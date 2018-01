Multidão aclama rebeldes no Sudão Mais de 30.000 manifestantes suplantaram a segurança do aeroporto e acorreram ao avião que trazia a primeira delegação de rebeldes sudaneses a chegar à capital em 20 anos. A delegação, de dez componentes, visita Cartum como parte dos esforços de paz para dar fim à guerra civil na nação africana. Os manifestantes ergueram os rebeldes e os carregaram nos ombros até o comitê de recepção enviado pelo governo. ?Bem-vindo, EPLS!?, gritava a multidão, referindo-se ao Exército de Popular de Libertação do Sudão, que desde 1983 tenta conquistar autonomia para o sul do Sudão. Até os recentes avanços nas negociações de paz, qualquer membro do EPLS que chegasse de avião à capital correria o risco de ser preso por traição. Muitos dos manifestantes eram sulistas. Centenas de milhares de nativos do sul do país mudaram-se para o norte, muitos vivendo em favelas ao redor de Cartum, para escapar dos combates.