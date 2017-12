Multidão acompanha funeral de sul-coreano decapitado Cerca de 3.000 pessoas, a maioria em trajes negros, acompanharam o funeral do sul-coreano decapitado por rebeldes no Iraque, intensificando ainda mais o debate sobre o envio de soldados da Coréia do Sul ao país árabe. A cerimônia fúnebre foi realizada em um ginásio decorado com crisântemos brancos e uma faixa na qual se lia "Eu amo o Iraque" escrita em coreano, árabe e inglês. Kim Sun-il, um intérprete de 33 anos que trabalhava para uma empresa que fornece suprimentos ao Exército dos Estados Unidos, foi assassinado por rebeldes iraquianos em 22 de junho, depois de a Coréia do Sul ter rejeitado a exigência dos seqüestradores para que cancelasse seus planos de enviar 3.000 soldados ao Iraque. Em uma mensagem lida pelo irmão de Kim, Jin-kook, a família em luto ofereceu perdão e reconciliação.