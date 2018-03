Multidão afegã depreda embaixada; presidente se desculpa Uma multidão de centenas de afegãos invadiu e depredou o complexo da embaixada do Paquistão no país, quebrando janelas, computadores e destruindo automóveis. O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, pediu pesculpas. A depredação da representação diplomática paquistanesa foi a quarta em 15 anos e piorou ainda mais o relacionamento entre os dois países, que vêm se enfrentando em escaramuças de fronteira.