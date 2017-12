Multidão ataca base da ONU no Congo; 2 mortos Tropas das Nações Unidas abriram fogo contra manifestantes, matando dois, quando uma multidão invadiu a base da ONU, durante um protesto de dezenas de milhares de pessoas pela capital do país, enfurecidas com a tomada de uma cidade do leste do Congo por tropas rebeldes. Numa tentativa de controlar a crise em torno da tomada de Bukavu, comandantes rebeldes disseram que irão se retirar e devolver o controle da cidade estratégica para o governo do Congo e as Nações Unidas. A queda de Bukavu para militares que já lutaram ao lado de Ruanda ameaça jogar o país numa guerra civil. O presidente Joseph Kabila acusa Ruanda - principal adversário do Congo na guerra de 1998 a 2002 - de apoiar a tomada da cidade. Ruanda nega envolvimento, e representantes da ONU dizem não ter visto sinal de participação ruandesa. Na capital, Kinshasa, manifestantes culpavam o governo e a ONU por permitirem a queda de Bukavu perante os rebeldes.