Multidão de hindus massacra 58 muçulmanos Uma multidão de cerca de 2 mil seguidores da religião hindu, majoritária na Índia, apedrejou e ateou fogo a várias casas habitadas por muçulmanos em Meghaninagar, no Estado de Gujarat (oeste do país), deixando pelo menos 58 mortos. "Nós retiramos 18 corpos e sabemos que ainda estão lá dentro os corpos de 12 crianças", disse o comissário de polícia local, M.K. Tandon. Aparentemente, os hindus estavam se vingando do ataque a um trem por radicais muçulmanos ocorrido ontem naquela região; naquele ataque, morreram 57 pessoas, em sua maioria hindus.