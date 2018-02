Multidão depreda empresa colombiana de energia Um grupo de moradores de quem havia sido cortado o abastecimento de energia elétrica incendiou durante a madrugada, no município colombiano de Santo Tomas, o escritório da Empresa de Energia do Caribe e atacou com pedras os bombeiros que tentavam sufocar as chamas, informou a polícia. Moradores da pequena cidade do norte colombiano, que em sua maioria são devedores do serviço, reagiram contra a decisão da empresa de suspender o fornecimento de luz por tempo indeterminado, disseram os policiais. Segundo a polícia, a multidão se reuniu diante do escritório da empresa e lançou pedras e outros objetos pesados contra a sede. Algumas pessoas entraram e atearam fogo no local. Os habitantes de Sabanalarga e Sabanagrande, perto de Santo Tomas, também realizaram protestos na quinta-feira à noite contra os cortes forçados de luz dos consumidores em atraso, mas o governador do departamento (Estado) de Atlántico, Ventura Díaz, ordenou que o serviço seja restabelecido para evitar desordens. Na quinta-feira, um homem que teve seu abastecimento de luz cortado foi assassinado em Barranquilla, a capital de Atlántico, quando guardas de segurança da companhia dispararam contra ele no momento em que tentava, por sua conta, restabelecer a conexão de energia. Ao mesmo tempo, no departamento de Antioquia, guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e paramilitares prosseguiam hoje empenhados nos duros combates iniciados na quarta-feira, entre os municípios de Mutatá e Dabeiba, no noroeste da região. Segundo emissoras de rádio de Medellín, centenas de famílias deixaram suas casas na zona rural e se transferiram para a zona urbana de Mutatá e Dabeiba devido à intensidade dos combates, que já deixaram um número não-confirmado de mortos e feridos. Segundo os meios de comunicação locais, já teria ultrapassado os 100 a cifra de mortos nestes combates.