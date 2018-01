Princesa Charlotte é batizada na Inglaterra

Atualizada às 15h40

A princesa britânica Charlotte, filha do príncipe William e de sua esposa, Kate Middleton, foi batizada neste domingo, 5, na primeira aparição pública de toda a família desde seu nascimento, em maio.

Uma multidão se reuniu ao redor da igreja na esperança de ver a mais nova herdeira da família real da Grã-Bretanha, que é a quarta na linha de sucessão ao trono. Imagens da transmissão televisiva mostraram muitos membros do público aplaudindo e tirando fotos no momento em que William e Kate deixaram a igreja junto do bebê real.

A cerimônia teve início por volta das 15h30 GMT (12h30 horário de Brasília) na igreja St Mary Magdalene, em Sandringham, no leste da Inglaterra, onde William e Kate, o duque e a duquesa de Cambridge, têm uma casa de campo.

O nome da princesa, Charlotte Elizabeth Diana, é uma homenagem à sua avó falecida, a princesa Diana, e à sua bisavó, a rainha Elizabeth.

A assessoria de William divulgou que o casal havia escolhido cinco amigos e familiares para serem padrinhos de Charlotte. São eles: Laura Fellowes, James Meade, Thomas van Straubenzee, Sophie Carter e Adam Middleton.

Assista ao vídeo: Princesa Charlotte é batizada no leste da Inglaterra