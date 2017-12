Multidão pede libertação de Estrada Milhares de pessoas voltaram a se concentrar hoje no centro da capital filipina Manila para exigir a libertação do ex-presidente Joseph Estrada. Rumores de golpe de Estado tomaram as Filipinas, um país com uma história recente de instabilidade política. O governo tentou controlar a situação enviando tropas de combate às ruas e assegurando a população de que contava com o apoio dos militares. Com a cela de Estrada a poucos metros de distância da manifestação, a polícia recebeu autorização para transferir o ex-presidente para outra prisão, sem informar qual. As manifestações contínuas, que começaram ontem, quando Estrada e o filho Jinggoy foram detidos por corrupção. Eles foram levados ao quartel-general da polícia nacional Campo Crame, onde dividiam uma cela comum. A multidão que se concentrou no monumento "Força do Povo", erguido em 1986 para marcar a derrubada do então ditador Ferdinand Marcos, cresceu para 85 mil durante a noite de ontem. Depois de uma rápida dispersão, os manifestantes retornaram ao local e o número de pessoas hoje chegou a 100 mil.