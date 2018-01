Multidão presta tributo à memória de Salvador Allende Cerca de 25 mil pessoas assistiram à primeira jornada de tributo à memória de Salvador Allende, que reuniu diante do tema "Sonho Existe", 23 artistas do Chile, Argentina, Brasil, México e Índia. O tributo relembrava os 30 anos do golpe militar e a morte do primeiro presidente socialista a chegar ao poder através do voto democrático popular. Com um público menor do que o esperado - os organizadores haviam anunciado 50 mil pessoas -, a fria noite de sexta-feira e com chuva forte aqueceu quando apareceu em cena o legendário grupo da Nova Canção Chilena, Quilapayun, com seus velhos ponchos pretos e cantando o hino da Unidade popular, "O povo unido jamais será vencido".