Multidão queima trens e apedreja a polícia na Índia A polícia e manifestantes entraram hoje em choque no norte da índia, deixando 15 pessoas feridas, após uma multidão enfurecida tocar fogo em trens em protesto contra ataques que aconteceram no início desta semana a trabalhadores migrantes em Mumbai, centro financeiro da Índia. Dezenas de manifestantes apedrejaram a polícia e feriram doze guardas, antes dos agentes começarem a disparar contra a multidão. As informações partiram do chefe da polícia local, A.K. Ambedkar. Pelo menos três manifestantes foram feridos a bala em Sasaram, 100 quilômetros ao oeste de Patna, capital do estado de Bihar. No total, os manifestantes queimaram oito trens e interromperam o serviço ferroviário em Bihar, disse o chefe local das ferrovias, A.K. Chandra. A multidão protestava contra um ataque que ocorreu no domingo a estudantes, muitos dos quais de Bihar, que viajaram para Mumbai em busca de trabalho.