Multidão se reúne para ver William e Kate em Londres

Acenando bandeiras do Reino Unido, pessoas vieram de todos os cantos do mundo, acordando antes do amanhecer ou acampando nas ruas para conseguir um bom lugar para ver o novo casal real. "Eu queria ser a Kate, mas só hoje. Eu não queria me tornar rainha, mas é o sonho de toda menina virar uma princesa", disse Kate More, de 20 anos, usando uma coroa de papel. "Eles são o casal mais chique e elegante. Eles dão uma nova face à monarquia", acrescentou Katie Oresko, uma estudante de Chicago que viajou para Londres para ver o casamento.

Em Bucklebury, a vila onde Kate cresceu, no oeste de Londres, tendas foram montadas na grama para uma enorme festa. "É uma oportunidade de todos se reunirem e se divertirem, celebrando uma ocasião realmente maravilhosa", disse John Millard, de 70 anos, amigo da família Middleton há muitos anos.

O casamento real dominou o noticiário internacional hoje. Além disso, na rede de microblogs Twitter, todos os dez termos mais comentados pelos usuários estavam relacionados à união de William e Kate. Soldados britânicos que estão em serviço no Afeganistão também enviaram seus votos de felicidades pelo Twitter. "Todos no Afeganistão estão trabalhando duro, mas a TV está ligada e nós estamos assistindo de onde podemos. Parabéns William e Kate", postaram os militares. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.