Multidão vai às ruas para desfile de Ação de Graças em NY O tradicional desfile da loja Macy´s pelas ruas de Nova York no Dia de Ação de Graças abriu as festas de fim de ano nos Estados Unidos, atraindo uma multidão de admiradores com bandas de música, bonecos gigantes e balões. "Isto é fantástico", disse Sean Upton, natural da África do Sul mas que hoje vive em Nova York. "Este é realmente um feriado único dos americanos". Neste ano, Bob Esponja estreou entre os bonecos flutuantes, cheio de 459 metros cúbicos de hélio. Voltaram à festa bonecos de Charlie Brown e do Garibaldo da Vila Sésamo, entre outros. Os EUA celebram Ação de Graças da quarta quinta-feira de novembro. O feriado celebra o banquete realizado por peregrinos europeus e alguns índios na América do Norte, em 1621, para celebrar uma colheita bem-sucedida depois do primeiro ano no Novo Mundo.