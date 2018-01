Multidão xiita protesta em enterro de vítimas de massacre Dezenas de milhares de muçulmanos xiitas protestaram hoje em Quetta, no Paquistão, durante a procissão fúnebre em homenagem às 32 vítimas de uma ação suicida perpetrada na terça-feira. O número total de mortos no atentado subiu para 44 nesta quinta-feira, depois da morte de mais uma vítima no hospital. Três mortos não foram identificados. Os dois militantes responsáveis pela ação e seis policiais locais perderam a vida no atentado. Enquanto isso, a polícia local informou ter reunido mais evidências de que um grupo fundamentalista supostamente ligado à rede extremista Al-Qaeda - liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden - estaria por trás do atentado. As suspeitas recaem sobre o Lashkar-e-Jhangvi, um grupo muçulmano sunita. Acredita-se que a organização seja responsável por um ataque contra uma mesquita de Quetta que causou a morte de 50 pessoas em 4 de julho de 2003. "Nossos inimigos não estão escondidos. Eles são o Sipah-e-Sahaba e o Lashkar-e-Jhangvi", denunciou Haji Abdul Qayyum, um líder muçulmano xiita. O Sipah-e-Sahaba é um outro importante grupo extremista muçulmano sunita estabelecido no Paquistão. Acredita-se que seus seguidores estejam por trás de centenas de assassinatos de xiitas ocorridos nos últimos anos. Mais detalhes sobre o atentado de terça-feira começaram a emergir hoje. Os investigadores determinaram que o ataque envolveu dois militantes suicidas, e não três como informou-se anteriormente. Um terceiro suspeito é procurado pelas autoridades paquistanesas. Apenas três dias antes do atentado, os homens hospedaram-se em um flat de onde era possível observar o trajeto da procissão e levaram explosivos e armas para o local, disse Shoiab Suddle, comandante de polícia da província paquistanesa de Baluchistão. Quando a procissão passava sob o local onde eles se encontravam, os suspeitos abriram fogo contra a multidão, lançaram granadas e detonaram explosivos atados ao corpo no momento em que a polícia se aproximava do apartamento. Um fuzil Kalashnikov apreendido pela polícia no apartamento tinha um adesivo com o distintivo do grupo Lashkar-e-Jhangvi. "Nós acreditamos que esses terroristas pertençam ao Lashkar-e-Jhangvi", afirmou Suddle durante entrevista coletiva concedida na cidade. Durante a procissão fúnebre desta quinta-feira, pessoas na multidão pediam a execução do diretor de combate ao terrorismo de Quetta por não ter conseguido evitar a tragédia.