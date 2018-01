Mumbai, a ´Hollywood´ indiana, é a maior cidade do país As oito explosões que abalaram o sistema ferroviário de Mumbai na hora do rush desta terça-feira, paralisaram uma das maiores cidades do planeta. Conhecida como capital financeira da Índia, é a maior metrópole do país e esta entre as três maiores do mundo, empatada com a Cidade do México e atrás apenas de Tóquio. Conhecida como Bombaim até 1995, Mumbai tem uma área de 437.71 km² e uma população de cerca de 18 milhões segundo a ONU. É também a capital da indústria cinematográfica hindu - apelidada de Bollywood, em referência à Hollywood -, e o alvo de milhares de migrantes das áreas rurais da Índia. Seu sistema ferroviário é um dos mais densos do mundo, transportando mais de 6 milhões de pessoas por dia. Por isso, os terroristas responsáveis pelas explosões não poderiam encontrar um alvo mais adequado para abalar física e psicologicamente o país. O crescimento populacional da cidade é de 1,9% ao ano, maior que o do país, de 1,4% ao ano. Apesar de sua grandiosidade em números, a qualidade de seu transporte não corresponde ao mínimo necessário. O sistema ferroviário de Mumbai, responsável pelo transporte de 6 milhões de pessoas por dia, tem cerca de 180 composições diferentes que variam de nove a 12 vagões. Nas horas de rush, chega a levar até 4,7 mil passageiros por vagão, sendo que o limite de cada carro é de 1,7 mil. É estimado que cerca de 200 milhões de pessoas utilizem o sistema de transporte público de Mumbai por dia. Número só ultrapassado por Nova Délhi, cerca de 225 milhões de pessoas por dia.