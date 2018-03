Mundo árabe torce por Obama O mundo árabe está aguardando com ansiedade o resultado das eleições americanas para ver se o novo presidente do país será mais favorável a seus interesses do que foi o governo de George W. Bush. Pesquisas realizadas em seis países muçulmanos árabes mostram que o interesse na disputa pela Casa Branca é alto na região, principalmente na Arábia Saudita e no Líbano. Apenas entre palestinos e paquistaneses a curiosidade é menor. No entanto, aqueles que demonstraram interesse na corrida presidencial americana dizem preferir o democrata Barack Obama ao republicano John McCain em uma proporção de dois para um. Segundo estudos, a maior esperança no Oriente Médio é a de que Obama dê ênfase à diplomacia e ao diálogo e, provavelmente, tente evitar uma guerra com o Irã em razão de suas ambições nucleares. Na semana passada, o presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani, disse que Teerã está torcendo por uma vitória de Obama.