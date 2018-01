"Mundo civilizado" não será intimidado, garante Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou que os responsáveis pelo atentado contra a sede da ONU em Bagdá se mostraram inimigos do mundo civilizado, que não será intimidado por ações como essas. "Continuaremos em guerra contra o terror até que todos os assassinos sejam apresentados à Justiça, e nós vamos prevalecer", disse Bush, em entrevista concedida de seu rancho em Crawford, no Texas. O presidente afirmou que os terroristas mostraram novamente seu desprezo pelos inocentes. "Eles exibiram medo do progresso e ódio pela paz. São inimigos da população iraquiana", afirmou. O presidente dos EUA disse que o ato não intimidará o ?mundo civilizado? e que "esses assassinos não determinarão o futuro do Iraque".