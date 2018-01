Mundo comemora com apreensão chegada do ano-novo O réveillon nas principais cidades do mundo, como Nova York, Londres e Paris, foi mais uma vez marcado pelo rigor nas operações de segurança contra ataques terroristas. A ameaça, porém, não impediu que milhões de pessoas tomassem as ruas e praças para saudar 2004. Os céus da Baía de Sydney, na Austrália, uma das cidades que primeiro festejaram a data, foram iluminados pelo show de fogos de artifício. O espetáculo terminou com uma cascata dourada, acionada por controle remoto. Milhares de agentes de segurança vestidos à paisana se misturaram ao público. Apesar de o ano-novo chinês só ter início no dia 22, as festas de 1º de janeiro estão se popularizando entre a população de Pequim. Em Kuala Lumpur, na Malásia, o ponto alto da festa foi o show de fogos detonados do alto das Petronas Twin Towers. Nos EUA, um esquema sem precedentes foi montado para proteger Nova York e Washington - alvos dos atentados de 11 de setembro de 2001, além de Los Angeles e Chicago. Na Times Square, em Nova York, cerca de 700 mil pessoas, que teriam como anfitrião o prefeito Michael Bloomberg, eram esperadas para celebrar a passagem do ano em torno da imensa bola de cristal erguida no alto do edifício central. Como vem ocorrendo há três anos, as ruas em torno da Times Square foram cercadas por cordões de controle de acesso e milhares de policiais - muitos deles com detectores de explosivos - se postaram em locais estratégicos. Os vôos sobre Nova York foram proibidos para aviões pequenos e fretados. "Continuamos preocupados com a possibilidade de que os terroristas tentem praticar atentados com aviões comerciais", alertou o secretário de Segurança Interna Tom Ridge. O país se encontra desde o dia 21 em alerta laranja (risco muito elevado de atentados). Na Grã-Bretanha - principal aliado militar dos EUA - os festejos também foram cercados pelo medo ao terrorismo. Paris, onde perto de 500 mil pessoas celebrariam o réveillon nos Campos Elísios, também teve sua segurança reforçada, com o patrulhamento de 5 mil policiais.