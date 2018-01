Mundo condena morte de jornalistas Os dois lados da guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque podem ser acusados por crimes de guerra por atacarem jornalistas em Bagdá, denunciou nesta terça-feira a Federação Internacional de Jornalistas (FIJ). O secretário-geral da FIJ, Aidan White, comentou que, aparentemente, as ações caracterizam ataques deliberados a jornalistas. "Se isso for confirmado, tratam-se de graves e sérias violações do direito internacional", dizia um comunicado assinado por ele. A Comissão Européia também condenou hoje a morte de dois jornalistas hospedados no Hotel Palestine de Bagdá, que foi atingido nesta terça-feira por um disparo de canhão de um tanque americano. Um terceiro jornalista de uma cadeia árabe morreu durante um ataque ao edifício em que ele trabalhava. "É sempre condenável que os jornalistas tenham sido atacados enquanto realizavam seu trabalho", disse um porta-voz do corpo executivo da União Européia (UE) em Bruxelas, que deu as condelências "às famílias e amigos" das vítimas. Ibrahim Hilal, editor-chefe da popular tevê por satélite Al-Jazira, um dos dois canais atingidos, recusou-se a comentar se ele achava que o ataque foi intencional. Mas o chefe de redação da emissora árabe via satélite Al-Jazira, Hussein Abdel Ghani, disse que ?a morte dos jornalistas (da Al-Jazira, da Reuters e da Telecinco) é um ato selvagem e criminoso. Trata-se de um crime de guerra perpetrado deliberadamente". "Os norte-americanos e britânicos sabem que o Hotel Palestina é um prédio reservado aos jornalistas e, por isso, não pode ter sido somente algo ocasional." Ele lembrou que, "tanto com a Al-Jazira quanto com outros jornalistas, os norte-americanos haviam manifestado objeção às imagens de soldados norte-americanos mortos ou detidos pelos iraquianos. Eles não foram perdoados". De acordo com ele, a situação atual é diferente da Guerra do Golfo, travada em 1991, quando somente as imagens da CNN alcançavam o mundo. "Primeiro no Afeganistão e agora no Iraque estávamos nós e também estavam os outros, jornalistas da imprensa escrita europeus e não-europeus que contaram que a guerra no Afeganistão não é uma guerra ganha." Veja o especial :