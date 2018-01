Mundo deve se preparar para Guerra com Irã, diz ´Times´ O jornal britânico The Times alerta nesta sexta-feira, em artigo assinado pelo editorialista Gerard Baker: "Prepare-se para o impensável: Guerra contra o Irã pode ser uma necessidade". O jornalista diz que a guerra contra o Irã é "uma verdade inimaginável, mas definitivamente inevitável" e afirma que "enquanto nós (os governos ocidentais) estávamos procurando armas nucleares fantasmas na Mesopotâmia, o vizinho Irã estava ocupado fabricando armas de verdade". O artigo do Times chega a comparar uma possível aquisição de armas nucleares pelo Irã com momentos históricos como a Revolução Bolchevique na Rússia e a ascensão de Hitler na Alemanha. O jornalista do Times conclui que "a preparação para a guerra, uma disposição pessoal de todas as nossas partes para suportar o terrível fardo que ela certamente vai impor, pode ser a nossa última chance real de garantir que podemos evitar uma guerra".