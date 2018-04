Mundo está 'horrorizado' com violência no Irã, diz Obama O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou hoje que seu país e o restante do mundo estão "horrorizados e ultrajados" com a violência das forças iranianas de segurança durante atos de repressão a opositores, num claro endurecimento de sua retórica sobre o tema. Durante entrevista coletiva, no Jardim das Rosas da Casa Branca, Obama denunciou "as ameaças, os espancamentos e as detenções" dos últimos dias no Irã. "Condeno nos mais duros termos essas ações injustas", disse ele. Obama também negou que os Estados Unidos estejam de alguma forma incentivando os protestos contra o resultado das eleições presidenciais iranianas.