Mundo ignora crimes de guerra na Somália, diz ONG

Os moradores de Mogadíscio foram vítimas de crimes de guerra cometidos por tropas etíopes, por soldados do governo somali e por rebeldes islâmicos durante um ano, situação "vergonhosamente" ignorada pelo mundo, disse a entidade Human Rights Watch nesta segunda-feira, 13. O grupo disse que o Exército etíope bombardeou indiscriminadamente áreas densamente povoadas, saqueou hospitais e assassinou civis. Já as forças do governo somali, que lutam ao lado dos etíopes, não alertaram os civis nas zonas de combate, saquearam propriedades, impediram o acesso da ajuda e maltrataram dezenas de presos, segundo a ONG. Os militantes islâmicos, por sua vez, colocaram os civis em risco ao se misturar no meio deles, e cometeram crimes como queimar inimigos vivos, de acordo com o relatório da entidade, que tem sede em Nova York. "As partes beligerantes demonstraram um desrespeito criminoso pelo bem-estar da população civil de Mogadíscio", disse o diretor-executivo da ONG, Ken Roth. "Os métodos ilegais de guerra usados por todas as partes beligerantes tiveram um saldo catastrófico sobre civis." A capital da Somália registra confrontos desde a invasão etíope, com aval do governo nacional, que expulsou os militantes islâmicos que controlavam Mogadíscio, no final de 2006. O estudo diz que entre 400 e 1.300 civis morreram em duas ondas de violência, e que outros 400 mil fugiram da cidade. Os governos etíope e somali contestam os números e negam que tenha havido abusos. "Como de costume, a Human Rights Watch se envolve em sua agora conhecida fabricação (de fatos) e em desinformar o mundo com contos de fada não-substanciados", disse à Reuters Bereket Simon, assessor do governo etíope. Para Abdi Haji Gobdon, porta-voz do governo somali, o relatório se baseia "em impressões erradas da realidade no terreno". A Human Rights Watch reserva termos duros também para a comunidade internacional. "A indiferença do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a esta crise só agravou a tragédia. É um conflito que foi marcado por numerosas violações da lei humanitária internacional, recebidas com vergonhoso silêncio por parte de importantes governos estrangeiros e instituições internacionais", disse Roth. Atualmente, a única força de paz presente no país é um contingente de 1.600 ugandenses, com mandato da União Africana, que segundo o relatório de pouco serve na proteção dos civis. A entidade estima que haja 30 mil soldados etíopes na Somália, ao lado de cerca de 5.000 soldados do governo local, combatendo de 500 a 700 militantes. ONU no país Os governos africanos estão pressionando o Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas para enviar "capacetes azuis" à Somália, onde substituiriam a fraca missão da União Africana atualmente desdobrada nesse violento país. Foi o que disse nesta segunda o enviado especial do secretário-geral para a Somália, François Fall, ao sair de uma reunião do CS sobre o conflito interno no país. Fall afirmou que o presidente da Comissão da União Africana, Alfa Omar Konari, escreveu recentemente uma carta ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pedindo a substituição da missão de paz do bloco africano no país (AMISOM). "Os países africanos estão pressionando para que tropas da ONU substituam a AMISOM", afirmou Fall. De acordo com o enviado especial, ainda não se sabe se o pedido da União Africana será atendido quando o mandato da força africana acabar, dentro de seis meses. "Se forem obtidos progressos suficientes no terreno político, poderia ser aberta a porta" para uma missão da ONU, afirmou. A missão na Somália conta atualmente com apenas 1.700 dos 8.000 homens que devia ter, e está esperando a chegada de 5.500 soldados prometidos pelo Burundi, afirmou. A Somália vive sem um governo central que tenha conseguido impor sua autoridade desde 1991, quando foi derrubado o ditador Mohammed Siad Barre. As lutas entre os clãs e o surgimento das milícias islâmicas mantêm o país mergulhado na anarquia.