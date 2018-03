Mundo pede mais tempo para inspetores Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha acusaram hoje Saddam Hussein de brincar com a Organização das Nações Unidas (ONU) e utilizaram um relatório dos inspetores de armas da entidade como "prova" de que o Iraque não tem a intenção de se desarmar. Em outros lugares do mundo, porém, líderes insistiram que os inspetores de armas necessitam de mais tempo para trabalhar a lembraram que o relatório dos especialistas em armas de destruição em massa não traz nenhuma evidência capaz de incriminar o Iraque. "O tempo está quase esgotado. Se esta ausência de cooperação prosseguir, o Iraque enfrentará sérias conseqüências", ameaçou hoje o secretário de Exterior da Grã-Bretanha, Jack Straw. Seus comentários vieram à tona após as palavras do embaixador dos EUA na ONU, John Negroponte, segundo o qual "não há nada no relatório dos inspetores que nos dê esperanças de que o Iraque se desarmará" voluntariamente. "Eles não estão cooperando incondicionalmente. Nos próximos dias, acreditamos que o Conselho (de Segurança da ONU) e seus membros terão de lidar com suas responsabilidades", disse Negroponte. O Iraque, por sua vez, garante ter feito tudo o que estava a seu alcance para ajudar os inspetores em sua busca por programas de armas proibidos. O embaixador do Iraque na ONU, Mohammed al-Douri, disse a jornalistas: "Nós abrimos todas as portas ao senhor Hans Blix e seus subordinados. Se algo existir, eles irão encontrar. Não estamos escondendo nada." Hans Blix, chefe da equipe de inspetores de armas da ONU, disse nesta segunda-feira que Bagdá não aceitou de bom grado a resolução do CS da entidade que exige seu desarmamento. O secretário-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed el-Baradei, disse por sua vez que seus homens estão progredindo bastante com seu trabalho e não devem ser pressionados por prazos curtos. "Até o momento não encontramos nenhuma evidência de que o Iraque tenha retomado seu programa de armas nucleares desde a eliminação do mesmo nos anos 90", disse ele. "No entanto, nosso trabalho ainda está em andamento e é preciso permitir que ele siga seu curso natural." A Rússia apressou-se em endossar a necessidade de mais tempo para os inspetores. "Todas as condições estão disponíveis para o prosseguimento das inspeções", disse o vice-chanceler russo Yuri Fedotov, segundo a agência de notícias Interfax. Mais cedo, o Kremlin informou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, e ressaltou a necessidade de conceder mais tempo para que os inspetores procurem as armas de destruição em massa das quais o Iraque é acusado de armazenar. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, também enfatizou a necessidade de se dar mais tempo para que os inspetores trabalhem. "Eles deveriam ter mais tempo para trabalhar. Todos nós precisamos ter consciência de que mais tempo será necessário. Uma quantidade de tempo razoável. Não estou dizendo ´para sempre´, mas eles precisam de tempo para desempenhar suas funções e eu suspeito que o conselho permitirá que isso ocorra" disse Annan a jornalistas. Washington, por sua vez, rejeita o pedido de mais tempo de trabalho para os inspetores. "Se alguém pede mais tempo, quanto mais tempo se dá mais tempo essa pessoa terá para se esquivar", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. "O Iraque está se esquivando dos inspetores", garantiu. No Oriente Médio, milhares de árabes saíram às ruas de diversas cidades para protestar contra o que observam como uma guerra inevitável dos EUA contra o Iraque. Eles gritaram frases antiamericanas e queimaram bandeiras dos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Turquia, Abdullah Gul disse que a responsabilidade de evitar a guerra é do Iraque, mas lembrou ser necessária uma nova resolução do CS da ONU antes de qualquer ação armada. A Grã-Bretanha é o principal aliado dos EUA com relação à suposta necessidade de uma guerra contra o Iraque. Porém, segundo pesquisas e relatos da imprensa, o apoio do governo à guerra não reflete a posição do povo britânico nem de membros do Partido Trabalhista, ao qual pertence o primeiro-ministro Tony Blair. O parlamentar trabalhista Alan Simpson declarou: "Dêem a chance para que haja tempo em vez de tropas e inspeções em vez de invasão. Só encontraremos uma arma fumegante. E ela está nas mãos de George W. Bush."