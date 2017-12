'Mundo perde defensor da democracia e da liberdade', diz Temer sobre morte de Mário Soares

O presidente Michel Temer divulgou neste sábado, 7, nota oficial sobre a morte do ex-presidente de Portugal Mário Soares, a quem chamou de "figura-chave do Portugal moderno, amigo do Brasil".

No texto, Temer diz ter recebido a notícia com tristeza. "O mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade. Meus sentimentos à família e ao povo português", afirmou o presidente.

Leia a íntegra da nota:

"Recebi com tristeza a notícia da morte de Mário Soares, figura-chave do Portugal moderno, amigo do Brasil. O mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade. Meus sentimentos à família e ao povo português."