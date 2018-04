Mundo plantou mais de 1 bilhão de árvores em 2007, diz ONU O mundo superou a meta da Organização das Nações Unidas de plantar 1 bilhão de árvores em 2007, como forma de conter o aquecimento global, graças especialmente a um enorme projeto florestal na Etiópia, disse na quarta-feira o Programa Ambiental da ONU. A iniciativa global de arborização, inspirada no trabalho da ambientalista queniana Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz de 2004, serve para contrabalançar a devastação provocada pela extração de madeira e pelas queima das matas para dar espaço à agropecuária. "Uma iniciativa para catalisar a promessa e o plantio de 1 bilhão de árvores alcançou e na verdade superou sua marca", disse Achim Steiner, diretor-geral do Programa Ambiental da ONU, em nota. O dado inclui as árvores plantadas por governos, empresas e indivíduos. "É mais um sinal do impulso estonteante testemunhado neste ano a respeito do desafio para esta geração -- a mudança climática", acrescentou Steiner. As árvores absorvem dióxido de carbono (o principal dos gases do efeito estufa) durante seu crescimento, e por isso reduzem o ritmo do aquecimento global. A ONU disse que a Etiópia é a líder disparada nesse ranking, com 700 milhões de árvores plantadas em todo o país. Há alguns séculos, 40 por cento do atual território etíope era coberto por florestas; atualmente, são apenas 3 por cento. Outros plantadores importantes, segundo o relatório, são México (217 milhões de árvores), Turquia (150 milhões), Quênia (100 milhões), Cuba (96,5 milhões), Ruanda (50 milhões), Coréia do Sul (43 milhões), Tunísia (21 milhões), Marrocos (20 milhões), Mianmar (20 milhões) e Brasil (16 milhões). A meta de plantar 1 bilhão de árvores foi estabelecida em novembro passado em Nairóbi, apesar das críticas de que seria impossível verificar o total efetivamente alcançado. A meta foi declarada atingida na semana passada, antes, portanto, da importante conferência climática da ONU dos dias 13 e 14 de dezembro em Bali (Indonésia). "Vocês responderam além dos nossos sonhos", disse Maathai. "Agora precisamos manter a pressão e continuar o bom trabalho pelo planeta. Plantem outra árvore hoje para comemorar." China, Guatemala e Espanha devem em breve anunciar novos projetos para o plantio de milhões de árvores, disse o Programa Ambiental da ONU. A Indonésia pretende plantar 80 milhões de árvores em um só dia, antes da conferência de Bali, destinada a iniciar dois anos de debates sobre um tratado climático global que suceda ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012. A ONU diz verificar as promessas de plantação de árvores -- que atualmente somam 1,5 bilhão de pés -- a fim de avaliar sua viabilidade, mas sem garantias de que todos os espécimes sejam efetivamente plantados. O Programa Ambiental disse que os totais ainda estão sendo conferidos.