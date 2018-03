Mundo precisa de políticas para falta de chuvas, diz ONU

A OMM, braço da Organização das Nações Unidas (ONU) para meteorologia, afirma que a seca e seus efeitos no mercado mundial de alimentos mostra a necessidade de políticas de conservação de água e menos consumo. "Projeta-se que as mudanças climáticas aumentarão a frequência, intensidade e duração das secas, com impactos em muitos setores, em particular na comida, água, saúde e energia", disse o secretário-geral da MMO, Michel Jarraud.

Autoridades dos Estados Unidos afirmam que dois terços do país estão registrando seca de moderada para excepcional neste verão, com o calor excessivo destruindo plantações e matando gado. A colheita anual de milho, por exemplo, deve ser a menor desde 2006, apesar de ter sido plantado o maior número de hectares em mais de 70 anos. As informações são da Associated Press.